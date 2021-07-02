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09:20 02.07.2021

Зарождение водородной энергетики в Украине: вызовы и препятствия

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>В пятницу, 2 июля, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется "круглый стол" в рамках проекта Green Deal на тему "Зарождение водородной энергетики в Украине: вызовы и препятствия" на основе июньского отчета Секретариата Энергетического сообщества о потенциале использования водорода в странах-членах. Участники: заместитель министра энергетики Украины Ярослав Демченков, стратегический директор Региональной газовой компании Станислав Казда, представитель турецкого строительно-энергетического холдинга "Guris" в Украине Лоик Лерминьо, руководитель водородного направления ДТЭК Андрей Бондарь (ул. Рейтарская, 8/5а). В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Трансляция будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Видеозапись круглого стола будет опубликована на Youtube-канале портала Green Deal. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по электронной почте shestak@interfax.kiev.ua.

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