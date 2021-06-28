"УДАР Виталия Кличко" поздравил украинцев с праздником и раздал Основной закон
В День Конституции партия "УДАР Виталия Кличко" провела масштабную акцию, на которой раздавали экземпляры Конституции в населенных пунктах по всей стране. Об этом сообщил глава исполкома партии Артур Палатный на своей странице в Фейсбук, опубликовав видео с акции.
Он отметил, что лучшим подарком для Конституции в День ее 25-летия должны стать знания и соблюдение всех статей каждым из нас – граждан Украины.
"Партия "УДАР Виталия Кличко" провела масштабную акцию к празднику Основного Закона. Наши волонтеры накануне и сегодня раздавали экземпляры Конституции в населенных пунктах по всей стране", – отметил Палатный.
По его мнению, это дает надежду, что люди охотно участвуют в такого рода мероприятиях и с удовольствием напоминают себе ключевые статьи Главного документа страны.
"Уважение ко Дню Конституции начинается с каждого из нас, давайте помнить об этом каждый день, а не только в праздник. Уважаем Конституцию, соблюдаем законы, любим Украину!" – резюмировал Палатный.