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10:30 29.06.2021

Какое будущее ждёт молочную отрасль в Украине?

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Во вторник, 29 июня, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Какое будущее ждёт молочную отрасль в Украине?". Участники: глава объединения "Союз молочных предприятий Украины" Вадим Чагаровский; руководитель экспертно-аналитической службы объединения "Союз молочных предприятий Украины" Леонид Тулуш, генеральный директор ООО "Яготинский маслозавод" (холдинг "Молочный альянс") Сергей Косяченко, генеральный директор ОАО "Юрия" (торговая марка "Волошкове поле") Виталий Пустовит, глава Наблюдательного Совета ЗАО "Куликівське молоко" Анатолий Дидур (ул. Рейтарская, 8/5а). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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