Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Верховную Раду Украины, за какую партию вы проголосуете?

В четверг, 24 июня, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция председателя ОО "Киевский институт социологии гражданского общества", народного депутата Украины V созыва Александра Ковтуненко на тему "Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Верховную Раду Украины, за какую партию вы проголосуете?" (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (066) 197-44-81, kisgopr@gmail.com.