Презентация результатов аудита комбинированной отчетности ГК "Укроборонпром"

В четверг, 24 июня, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция по поводу презентации результатов аудита комбинированной отчетности Государственного концерна "Укроборонпром" за 2019 год, которая будет проведена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Участники: председатель Наблюдательного совета ГК "Укроборонпром" Тимофей Милованов; заместитель генерального директора по финансово-экономическим вопросам ГК "Укроборонпром" Сергей Иванюта (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Аккредитация журналистов обязательна до 10.00 24 июня по тел. (044) 586-24-72 или по адресу электронной почты pr@ukroboronprom.com.