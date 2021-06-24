Аналитические данные по поводу работы электронного реестра застройщика и роль Министерства цифровой трансформации в реформировании ГАСИ

В четверг, 24 июня, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция главы общественной организации "Объединение внештатных (общественных) инспекторов архитектурно-строительного контроля" Сергея Возного, который представит аналитические данные по поводу работы электронного реестра застройщика. Также будет обсуждаться роль Министерства цифровой трансформации в реформировании ГАСИ (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.