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10:00 24.06.2021

Аналитические данные по поводу работы электронного реестра застройщика и роль Министерства цифровой трансформации в реформировании ГАСИ

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В четверг, 24 июня, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция главы общественной организации "Объединение внештатных (общественных) инспекторов архитектурно-строительного контроля" Сергея Возного, который представит аналитические данные по поводу работы электронного реестра застройщика. Также будет обсуждаться роль Министерства цифровой трансформации в реформировании ГАСИ (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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