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16:31 18.06.2021

Кличко показал видео с обновленной киевской школы

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Лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко проверил, как идет реконструкция одной из столичных школ и показал видео с объекта.

"Вчера я проверил, как идет реконструкция столичной школы №22 в Соломенском районе. Там фактически построили новое заведение: школа трехэтажная, рассчитана на 425 учеников и в ней есть все необходимые, комфортные помещения. Это - первая школа в Соломенском районе, где воплотили современную энергонезависимую систему, чтобы отапливать здание и нагревать воду благодаря грунтовым тепловым насосам. В помещении, кроме учебных классов, будет гардеробная, медицинский блок, читальный, спортивный и хореографический залы. Кроме того, здание оборудуют лифтами и пандусами для комфорта маломобильных групп населения", - рассказал Кличко во время онлайн-брифинга.

 

Это будет девятая из новых, современных школ, которые столичная власть открыла течение последних нескольких лет. Учеников школа №22 примет уже с 1 сентября этого года.

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