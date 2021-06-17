В четверг, 17 июня, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Санкционные списки СНБО и соблюдение прав человека". Участники: председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук; директор Харьковской правозащитной группы, председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека Евгений Захаров; председатель правления Центр прав человека ZMINA Татьяна Печончик; директор БФ "Человек и право" Борис Захаров (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (063) 475-08-11, olena.solodovnikova.ccl@gmail.com.