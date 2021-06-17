В четверг, 17 июня, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется "круглый стол" на тему "Проблемы и перспективы постковидной реабилитации в Украине от экспертов-практиков"? в ходе которого ученые и врачи расскажут о разработанных и применяемых методиках реабилитации для переболевших коронавирусом.

Участники: врач-офтальмолог высшей категории, заведующая отделением воспалительных патологий глаза и микрохирургического лечения их последствий ГУ "Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова АМН Украины" Александра Зборовская; заведующая направлением клеточной терапии сети медицинских клиник "Адонис", врач-терапевт, эндокринолог Екатерина Комисаренко; советник по медицинским вопросам компании "Фармак" Виталий Усенко; модератор - редактор направления "Медицина и здравоохранение" информагентства "Интерфакс-Украина" Анна Левченко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.