Пресс-конференция на тему "Прочистить ДАБИ"

Во вторник, 15 июня, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция главы общественной организации "Объединение внештатных (общественных) инспекторов архитектурно-строительного контроля" Сергея Возного на тему "Прочистить ДАБИ" по результатам проведения четырех мирных акций. Будут продемонстрированы доказательства того, что реформа Президента Зеленского ликвидирована умышленно конкретной группой лиц (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.