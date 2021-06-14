В понедельник, 14 июня, в 15.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "5 лет простоя: получат ли аграрии наконец доступ к инновационным средствам защиты растений?". Участники: народный депутат Украины, член депутатской группы "Довира" Николай Кучер; генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман Сластьон; заместитель главы ГС "Всеукраинская Аграрная Рада" Михаил Соколов; профессор Киевской школы экономики Олег Нивьевский; руководитель агрохимического направления Европейской Бизнес Ассоциации Виктор Погорелый (ул. Рейтарская, 8/5а). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (097) 759-48-68 (Людмила).