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09:00 14.06.2021

Политическая партия "Голос" представляет пакет законопроектов, которые позволят эффективно противодействовать олигархическому влиянию

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В понедельник, 14 июня, в 9.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Политическая партия "Голос" представляет пакет законопроектов, которые позволят эффективно противодействовать олигархическому влиянию" о проведении судебной реформы, внесении изменений в антимонопольное законодательство, обеспечении равных налоговых правил, проведение реформы корпоративного управления госпредприятий.

Участники: лидер политической партии "Голос", народный депутат Украины Кира Рудик; глава фракции "Голос", народный депутат Украины Ярослав Железняк, депутат фракции "Голос" в Киевском городском совете Максим Нефьодов (ул. Рейтарская, 8/5а).

Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено.

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