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10:30 10.06.2021

Комитет по этике и честной игре Федерации настольного тенниса Украины объявляет войну "договорным матчам"

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В четверг, 10 июня, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Комитет по этике и честной игре Федерации настольного тенниса Украины объявляет войну "договорным матчам". Участники: президент Федерации настольного тенниса Украины Александр Зац; консультант Sport Integrity Team Франческо Баранка; председатель Комитета по этике и честной игры Федерации настольного тенниса Украины Евгений Щетинин (ул. Рейтарская, 8/5-А). Предварительная аккредитация журналистов обязательна по тел. (063) 370-69-72, ethicsuttf@gmail.com (Никита Мозговой).

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Комитет по этике и честной игре Федерации настольного тенниса Украины объявляет войну "договорным матчам"

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