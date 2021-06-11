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11:30 11.06.2021

Общественно-политические тенденции текущего момента: произвол цинизма или стратегия развития?

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В пятницу, 11 июня, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется "круглый стол" на тему "Общественно-политические тенденции текущего момента: произвол цинизма или стратегия развития?". Участники: директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев; эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко; директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко; доктор политических наук, политолог Игорь Петренко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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