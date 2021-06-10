В четверг, 10 июня, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Комитет по этике и честной игре Федерации настольного тенниса Украины объявляет войну "договорным матчам". Участники: президент Федерации настольного тенниса Украины Александр Зац; консультант Sport Integrity Team Франческо Баранка; председатель Комитета по этике и честной игры Федерации настольного тенниса Украины Евгений Щетинин (ул. Рейтарская, 8/5-А). Предварительная аккредитация журналистов обязательна по тел. (063) 370-69-72, ethicsuttf@gmail.com (Никита Мозговой).