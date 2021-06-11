В пятницу, 11 июня, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Объявление Движением ветеранов Киева об общем собрании ветеранов российско-украинской войны", где будут анонсировано общее собрание ветеранов, волонтеров и семей павших героев, которое пройдет 12 июня в 16:00 по адресу пр. Победы 112. Участники: юрист, землеустроитель, волонтер Андрей Шевченко; председатель ОО "Ветеранское Братство" Дмитрий Шатровский; председатель ОО "Киевский городской союз ветеранов АТО Шевченковского района" Алексей Рябов; председатель ОО "Киевский городской союз ветеранов АТО Подольского района" Александр Васильченко; председатель ОО "Киевский городской союз ветеранов Оболонского района" Олег Бугай (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (063) 279-98-61 или email rvkyivrv@gmail.com.