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15:08 08.06.2021

В Киеве на Шота Руставели в результате конфликта получил ножевое ранение водитель эвакуатора - полиция

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Правоохранители Киева устанавливают обстоятельства конфликта на столичном Печерске, в результате которого водитель эвакуатора получил ножевое ранение.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, пострадавшему на месте медики оказывают помощь.

"В полицию поступило сообщение о ножевом ранении мужчины на улице Шота Руставели. На место происшествия немедленно выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа и медики. По предварительной информации, между водителями эвакуатора и автомобиля "Лексус" возник конфликт, в результате которого водитель иномарки нанес ножевое ранение оппоненту и уехал с места происшествия", - говорится в сообщении.

Усилия правоохранителей направлены на розыск и задержание злоумышленника и установления всех обстоятельств инцидента.

Происшествие зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения первоочередных следственных действий событию будет дана правовая квалификация.

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