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10:26 09.06.2021

Меморандум, который не собирались выполнять

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В среду, 9 июня, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Меморандум, который не собирались выполнять".

Инвесторы в возобновляемую энергетику констатируют невыполнение подписанного 10 июня 2020 года Меморандума со стороны правительства: график погашения прошлогодних долгов нарушен, регулярные 100% выплаты не осуществляются, условия работы для возобновляемой энергетики продолжают ухудшаться: ВРУ предлагает ввести акциз на производство "зеленой" электроэнергии, значительно увеличилось количество диспетчерских отключений производителей ВИЭ, а расчет финансовой ответственности за небалансы проводится некорректно.

Участники: директор Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк, председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков, генеральный директор Виндкрафт Украина Карл Стурен, Глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александр Козакевич, исполнительный директор Ассоциации солнечной энергетики Украины Артем Семенишин (ул. Рейтарская, 8/5-А).

Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина. В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

Дополнительная информация по тел. (067) 364-46-67.

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