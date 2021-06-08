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10:30 08.06.2021

Национальное единство и социальная сплоченность: как преодолеть дефицит системной политики

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Во вторник, 8 июня, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Национальное единство и социальная сплоченность: как преодолеть дефицит системной политики", где будут представлены два аналитических материала, подготовленные при содействии Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции". Участники: соучредители Национальной платформы "Диалог о мире и безопасную реинтеграцию" Владимир Лупаций, Олег Саакян и Юля Тищенко; генеральный директор "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко; председатель правления аналитического центра "Пента" Владимир Фесенко; собственный корреспондент в Украине "Новой газеты" Ольга Мусафирова (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. +380 97 988 91 41 или email natplatformdialogue@gmail.com

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