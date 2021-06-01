Во вторник, 1 июня, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина", в День защиты детей, начнется пресс-конференция на тему "Ответственное отцовство - важность прохождения скрининга на скрытое носительство генетических заболеваний, в частности спинальной мышечной атрофии и муковисцидоза". Участники: мать 8-летней Анастасии со спинальной мышечной атрофией, представитель Фонда "Дети со спинальной мышечной атрофией" в Киеве Елена Цань; врач-генетик, кандидат медицинских наук, вице-президент Украинской ассоциации репродуктивной медицины Валерий Зукин; детский невролог, кандидат медицинских наук, доцент, заслуженный врач Украины Владимир Мартынюк; неонатолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины Елизавета Шунько (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (067) 404-41-14, u.gudyma@ivf.com.ua (пресс-секретарь Ульяна Гудыма).