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12:25 02.06.2021

Удалось ли Зеленскому стабилизировать ситуацию в стране

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В среду, 2 июня, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция по результатам социологического исследования на тему "Удалось ли Зеленскому стабилизировать ситуацию в стране", также будет озвучено отношение украинцев к открытию рынка земли, коронавирусу, подозрению В.Медведчуку и Т. Козаку, об уровне доверия к политическим деятелям и о президентских рейтингах по состоянию на май 2021 года. Участники: исполнительный директор UIF Вадим Денисенко, доктор социологических наук Александр Шульга (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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