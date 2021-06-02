В среду, 2 июня, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему " Сокращение NPL и продажа первого пула непрофильных активов Укрэксимбанка более чем на миллиард гривен". Участники: директор департамента реструктуризации и взыскания АО "Укрэксимбанк" Олег Лазовский; управляющий партнер Национальной электронной биржи Евгения Божко; генеральный директор ГП "СЕТАМ" Александр Мамро (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест в пресс-центре ограничено. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по электронной почте MFomenko@hq.eximb.com, тел. (097) 889-51-33.