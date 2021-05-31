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14:02 31.05.2021

Электоральные настроения и отношение украинцев к актуальным событиям повестки дня

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В понедельник, 31 мая, в 14.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется онлайн-конференция на тему "Электоральные настроения и отношение украинцев к актуальным событиям повестки дня" по результатам репрезентативного опроса, проведенного методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) или телефонным интервью с 27 по 30 мая 2021 года, опрошено 3000 респондентов. Участники: аналитик, социолог "Киевского института социологических и маркетинговых исследований" Ольга Чижевская, социальный психолог, директор "Киевского института социологических и маркетинговых исследований" Андрей Дягиль (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Дополнительная информация по тел. (096) 344-92-67, (063) 374-92-33.

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