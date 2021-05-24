В понедельник, 24 мая, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "30 оттенков вакцинации: как рассказывать о прививке от COVID-19, чтобы вызвать доверие" с презентацией рекомендаций для медиа по результатам национального исследования. Участники: журналистка, соучредитель "Лаборатории журналистики общественного интереса" Наталья Гуменюк, журналистка, соучредитель "Лаборатории журналистики общественного интереса" Ангелина Карякина, социолог, директор Харьковского института социальных исследований Денис Кобзин (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация на сайте http://journlab.online/research.