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11:02 21.05.2021

Тяжелый високосный - с чем вступаем в двадцатые годы ХХI века

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В пятницу, 21 мая, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Тяжелый високосный - с чем вступаем в двадцатые годы ХХI века". Участники: руководитель Фонда "Украинская политика" / UP Foundation, историк, политолог Кость Бондаренко; директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев; директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко; эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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