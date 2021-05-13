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11:30 13.05.2021

Отношение украинцев к рынку земли

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В четверг, 13 мая, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется "круглый стол" на тему "Отношение украинцев к рынку земли". Участники: директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович; политический аналитик Валентин Гладких; политолог Тарас Загородний; директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев; директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко; эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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