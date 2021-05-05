В среду, 5 мая, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется онлайн-конференция на тему "Праздник Победы: как его воспринимают украинцы" по результатам опроса населения Украины, проведенного компанией "Украинская социологическая группа" с 27 апреля по 2 мая 2021 года, с участием директора компании "Украинская социологическая группа" Александра Левцуна (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция онлайн-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина".