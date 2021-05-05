Видео

10:17 05.05.2021

Праздник Победы: как его воспринимают украинцы

1 мин читать

В среду, 5 мая, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется онлайн-конференция на тему "Праздник Победы: как его воспринимают украинцы" по результатам опроса населения Украины, проведенного компанией "Украинская социологическая группа" с 27 апреля по 2 мая 2021 года, с участием директора компании "Украинская социологическая группа" Александра Левцуна (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция онлайн-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина".

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Инаугурация избранного президента США Джо Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис

В районе порта Бейрута прогремели два мощных взрыва, десятки людей пострадали

На орбиту успешно стартовал первый за девять лет американский космический корабль с астронавтами

Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны - Аваков

"Евросолидарность" солидаризируется с акциями и призывами, звучащими на фоне подписания "формулы Штайнмайера" – видеообращение

ПОСЛЕДНЕЕ

Социологические исследования общественного мнения жителей Луганской и Сумской областей

Онлайн-презентация проекта Национальной инфраструктуры геопространственных данных

ГФС объяснила методику противодействия налоговым “скруткам” в видеоролике

Электоральные настроения и отношение украинцев к актуальным событиям повестки дня

Горячий апрель 2021. Входит ли украинская политика в зону идеального шторма?

Без суда и следствия - расстрел: "контрабандные" списки СНБО - как получить разъяснения от власти

Онлайн-конференция по поводу проведения национального конкурса "Мисс Украина"

“Деньги должны вернуться в бюджет, злоумышленники - пойти на скамью подсудимых”: ГФС выпустила видео о борьбе с теневым рынком горючего

Рост политической напряженности - внутри и извне. Что вскоре ждет Украину?

Воевать или сдаваться: что думают украинцы об эскалации конфликта на Востоке

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА