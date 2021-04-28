ГФС объяснила методику противодействия налоговым “скруткам” в видеоролике

Государственная фискальная служба выпустила разъясняющий видеоролик о “скрутках” по НДС и методах борьбы с ними.

Ролик опубликован на Facebook-странице главы ГФС Вадима Мельника.

Отмечается, что сотрудникам ГФС совместно с Государственной налоговой службой удалось уменьшить ежемесячный объем налоговых “скруток” на сумму более 1 млрд грн с начала 2021 года.

“Правонарушения в сфере налогообложения наносят значительный ущерб всему обществу через недоплаченные зарплаты, пенсии, субсидии, недофинансированную медицину и инфраструктуру. По данным статистики, каждая пятая гривна НДС, которая уплачивается конечным потребителем за любой товар, вымывается из легального экономического оборота в пользу дельцов, которые занимаются мошенничеством в сфере налогообложения.

Речь идет о так называемых "скрутках" НДС, то есть финансовых махинациях, которые позволяют предприятию получать фиктивный налоговый кредит по НДС или наоборот "продавать" его. Тем самым мошенники присваивают дополнительную прибыль за счет нанесения ущерба государству и добросовестным налогоплательщикам.

Противодействие налоговым "скруткам" была определена одной из основных задач Государственной фискальной службы во время моего назначения на должность главы ведомства. Первые результаты уже есть: в течение первых месяцев 2021 нам совместно с Государственной налоговой службой удалось уменьшить ежемесячный объем НДС-"скруток" более чем на 1 млрд грн. Однако останавливаться на достигнутом мы не будем и продолжим во взаимодействии с другими органами власти разрушать мошеннические схемы”, - отметил Вадим Мельник.

Вадим Мельник был назначен главой ГФС в декабре 2020 года.