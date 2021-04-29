В четверг, 29 апреля, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется онлайн-конференция на тему "Социологические исследования общественного мнения жителей Луганской и Сумской областей" по результатам репрезентативного опроса, проведенного методом face-to-face (личное интервью) с 9 по 17 апреля 2021 года, опрошено 2000 респондентов в Луганской области, и 1120 респондентов опрошено с 15 января по 15 февраля 2021 года в Сумской области. Участники: аналитик, политтехнолог, голова правления ГО "Украинская ассоциация политического консалтинга" Владислав Котляр; психолог, тренер по региональному экономическому развитию, руководитель ГО "ЦеГрИн Слобожанщина" Лилия Рычкина; заслуженный журналист Украины, глава Ассоциации региональных СМИ Сумщины Наталия Калиниченко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина".

На время действия введенных ограничительных мер в связи с пандемией Covid-19 в Киеве в пресс-центре агентства не допускается присутствие представителей СМИ, в зале присутствуют только выступающие участники. В ходе трансляции возможно следить за событием и задавать вопросы спикерам в чате трансляции.