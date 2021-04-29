В четверг, 29 апреля, в 11.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется онлайн-презентация проекта Национальной инфраструктуры геопространственных данных - геопортала, на котором объединены все данные о земле, воде, лесах, природных ресурсах, инфраструктуре Украины. Участники: министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко, первый заместитель председателя Госгеокадастра Анатолий Мирошниченко, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института геодезии и картографии Андрей Черинь (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". На время действия введенных ограничительных мер в связи с пандемией Covid-19 в Киеве в пресс-центре агентства не допускается присутствие представителей СМИ, в зале присутствуют только выступающие участники. В ходе трансляции возможно следить за событием и задавать вопросы спикерам в чате трансляции.