Без суда и следствия - расстрел: "контрабандные" списки СНБО - как получить разъяснения от власти

Во вторник, 27 апреля, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется онлайн-конференция о позиции компании "Прометей" касательно решения СНБО и применения санкций в отношении компании Prometey Swiss SА на тему "Без суда и следствия - расстрел: "контрабандные" списки СНБО - как получить разъяснения от власти". Участники: руководитель юридического департамента группы компаний "Прометей" Роман Антонян, финансовый директор группы компаний "Прометей" Сергей Денищич (ул. Рейтарская 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина".

На время действия введенных ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 в Киеве в пресс-центре агентства не допускается присутствие представителей СМИ, в зале находятся только участники, выступающие. Задать вопрос спикерам можно по электронной почте pr@prometey.org.ua. Дополнительная информация по тел. (050) 394-0750 (Анастасия Хмель).