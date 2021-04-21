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17:03 21.04.2021

“Деньги должны вернуться в бюджет, злоумышленники - пойти на скамью подсудимых”: ГФС выпустила видео о борьбе с теневым рынком горючего

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Государственная фискальная служба по итогам января-марта 2021 года изъяла более 15 тыс тонн незаконного топлива на сумму свыше 500 млн грн и демонтировала 151 незаконную АЗС. Об этом говорится в видеоролике, посвященном проблематике работы теневого рынка горюче-смазочных материалов и борьбы с ним, который опубликовал глава ГФС Вадим Мельник на своей странице в Facebook. 

Указывается, что каждый литр контрафактного топлива означает недополученные государством 7 гривен акцизного сбора. При этом легальный бизнес готов снижать цены на топливо в случае искоренения теневого рынка топлива.

“Экономическая безопасность является составной безопасности государства в целом. Поэтому теневые рынки являются вызовом, на который мы реагируем быстро и жестко. 

Сегодня наше внимание сфокусировано на рынке горюче-смазочных материалов. "Теневики" проявляют чудеса изобретательности, разрабатывая схемы обворовывания государства, а следовательно - и каждого из нас. На видео вы увидите то, как благодаря применению подобных "схем" государственный бюджет ежемесячно недополучает миллиарды гривен. 

Однако аналитические возможности службы позволяют нам выявлять любые теневые схемы на рынке топлива. Об эффективности такого подхода говорят результаты работы ГФС в течение первого квартала этого года, которые я приводил недавно. 

Представители легального бизнеса во время нашего общения неоднократно заявляли о своей готовности снизить цены на топливо. Но при условии, что с рынка исчезнут недобросовестные компании. 

Поэтому совместные усилия ГФС и бизнеса направлены на построение экономики, при которой бизнес зарабатывает, платит зарплаты и обогащает страну. 

В отличие от "теневиков" схема нашей работы проста: деньги должны вернуться в бюджет, злоумышленники - пойти на скамью подсудимых”, - заявил Вадим Мельник.

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