Во вторник, 20 апреля, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется презентация результатов опроса общественного мнения на тему "Два года после президентских выборов. Народ дает оценку власти". Участники: генеральный директор Центра СОЦИС Александр Чашковский; политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач; исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, директор Института мировой политики Евгений Магда, директор центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". На время действия введенных ограничительных мер в связи с пандемией Covid-19 в Киеве в пресс-центре агентства не допускается присутствие представителей СМИ, в зале присутствуют только выступающие участники. В ходе трансляции можно задавать вопросы спикерам в чате трансляции.