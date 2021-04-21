В среду, 21 апреля, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется онлайн-конференция о социально-политических настроениях населения по результатам социологического исследования на тему "Воевать или сдаваться: что думают украинцы об эскалации конфликта на Востоке", проведенного Украинским институтом будущего (UIF) при содействии "Нью Имидж маркетинг групп". Участники: доктор социологических наук Александр Шульга, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". На время действия введенных ограничительных мер в связи с пандемией Covid-19 в Киеве в пресс-центре агентства не допускается присутствие представителей СМИ, в зале присутствуют только выступающие участники. В ходе трансляции возможно следить за событием и задавать вопросы спикерам в чате трансляции.