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11:00 30.03.2021

Итоги турбулентного 2020 года в фармацевтическом секторе, перспективы и планы на 2021 год

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Во вторник, 30 марта, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется онлайн-конференция крупнейших бизнес и фармацевтических ассоциаций на тему "Итоги турбулентного 2020 года в фармацевтическом секторе, перспективы и планы на 2021 год. Участники: президент ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ) Петр Багрий; менеджер комитета охраны здоровья Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) Дмитрий Лурье; заместитель президента Ассоциации индийских фармацевтических производителей (IPMA) - президент представительства "Евро Лайфкер Прайвит Лимитед" Санджив Бхагат; генеральный директора аналитической компании "SMD" Ирина Горлова; менеджер по стратегическому развитию (Здравоохранение и поставщики медицинских услуг) Американской торговой палаты в Украине Наталия Кравченко. Модератор – Анна Левченко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Дополнительная информация по тел. (067) 946-19-14 (Анна). На время действия введенных ограничительных мер в связи с пандемией Covid-19 по 9 апреля 2021 года включительно в Киеве в пресс-центре агентства не допускается присутствие представителей СМИ, в зале присутствуют только выступающие участники. В ходе трансляции возможно следить за событием и задавать вопросы спикерам в чате трансляции.

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