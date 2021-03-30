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13:00 30.03.2021

Презентация общественной организации "Центр координации социальной помощи Витольда Фокина"

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Во вторник, 30 марта, в 13.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется презентации общественной организации "Центр координации социальной помощи Витольда Фокина", деятельность которой направлена на сотрудничество с организациями Украины, Европы и мира, на удовлетворение и защиту законных социальных, экономических, творческих, духовных, национально-культурных и других интересов населения региона, пострадавшего в результате боевых действий на Донбассе. Участники: президент общественной организации "Центр координации социальной помощи Витольда Фокина" Витольд Фокин, вице-президент общественной организации "Центр координации социальной помощи Витольда Фокина" Игорь Фокин, модератор - Елена Бондарь (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Задать вопрос спикерам можно по электронной почте fokin.sacc@gmail.com. Дополнительная информация по тел. (063) 869-72-60, fokin.sacc@gmail.com (Наталья Скворцова).

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