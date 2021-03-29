В понедельник, 29 марта, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется онлайн-конференция на тему "Вакцинация. Почему люди не хотят делать прививки против коронавируса?" по результатам опроса населения Украины, проведенного компанией "Украинская социологическая группа" с 15 по 22 марта 2021 года, с участием директора компании "Украинская социологическая группа" Александра Левцуна (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция онлайн-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". На время действия введенных ограничительных мер в связи с пандемией Covid-19 по 9 апреля 2021 года включительно в Киеве в пресс-центре агентства не допускается присутствие представителей СМИ, в зале присутствуют только выступающие участники.