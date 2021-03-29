Видео

11:30 29.03.2021

Вакцинация. Почему люди не хотят делать прививки против коронавируса?

1 мин читать

В понедельник, 29 марта, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется онлайн-конференция на тему "Вакцинация. Почему люди не хотят делать прививки против коронавируса?" по результатам опроса населения Украины, проведенного компанией "Украинская социологическая группа" с 15 по 22 марта 2021 года, с участием директора компании "Украинская социологическая группа" Александра Левцуна (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция онлайн-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". На время действия введенных ограничительных мер в связи с пандемией Covid-19 по 9 апреля 2021 года включительно в Киеве в пресс-центре агентства не допускается присутствие представителей СМИ, в зале присутствуют только выступающие участники.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Инаугурация избранного президента США Джо Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис

В районе порта Бейрута прогремели два мощных взрыва, десятки людей пострадали

На орбиту успешно стартовал первый за девять лет американский космический корабль с астронавтами

Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны - Аваков

"Евросолидарность" солидаризируется с акциями и призывами, звучащими на фоне подписания "формулы Штайнмайера" – видеообращение

ПОСЛЕДНЕЕ

Электоральные преференции жителей Ивано-Франковской области (избирательный округ № 87)

Президентские рейтинги и рейтинги политических партий, вакцинация от Covid-19

Рост уровня доверия к власти или временная остановка падения рейтинга?

Обострение на всех направлениях украинской политики - кому и зачем это нужно сегодня?

Президентские рейтинги и рейтинги политических партий, вакцинация от Covid-19

В Украине создадут систему экстренной аэромедицинской эвакуации

Позиция сети АЗС "Глуско" в отношении беспрецедентного давления силовых структур

Электоральные настроения и отношение украинцев к актуальным событиям повестки дня

Пресс-конференция Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений об итогах деятельности ведомства в 2020 г.

Традиционная непредсказуемость украинской политики - новые сюжеты в марте

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА