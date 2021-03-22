В понедельник, 22 марта, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция о социально-политических настроениях населения по результатам социологического исследования на тему "Рост уровня доверия к власти или временная остановка падения рейтинга?", проведенного Украинским институтом будущего (UIF) при содействии "Нью Имидж маркетинг групп" с 3 по 13 марта 2021 года. Участники: доктор социологических наук Александр Шульга, исполнительный директор UIF Вадим Денисенко, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" UIF Игорь Тышкевич, доктор социологических наук Александр Шульга (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.