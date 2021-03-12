Пресс-конференция Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений об итогах деятельности ведомства в 2020 г.

В пятницу, 12 марта, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений об итогах деятельности ведомства в 2020 году с участием временно исполняющего обязанности председателя АРМА Виталия Сигидина (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". В связи с карантинными ограничениями количество мест ограничено. Аккредитация журналистов обязательна до 11.00 12 марта по тел. (044) 290-08-31 или по электронной почте: press@arma.gov.ua.