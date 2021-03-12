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11:30 12.03.2021

Традиционная непредсказуемость украинской политики - новые сюжеты в марте

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В пятницу, 12 марта, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется "круглый стол" на тему "Традиционная непредсказуемость украинской политики - новые сюжеты в марте". Участники: эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко; директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев; директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко; аналитик и политтехнолог Александр Кочетков (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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