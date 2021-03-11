В четверг, 11 марта, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция директора Украинского института изучения общественного мнения Александра Бухалова на тему "Электоральные настроения избирателей перед довыборами в Верховную Раду Украины в одномандатном избирательном округе №87" по результатам проведенного телефонного опроса в период с 4 по 7 марта 2021 года, было опрошено 2400 человек (ул. Рейтарская 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.