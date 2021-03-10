В апреле наградят лауреатов музыкальной премии «Украинская песня года 2020»

Национальная музыкальная премия «Украинская песня года 2020» - совместный проект Михаила Поплавского и Олега Винника состоится 29 апреля.

Генеральный продюсер - владелец ТМ «Украинская песня года» Михаил Поплавский и соорганизатор проекта, певец Олег Винник анонсировали церемонию награждения музыкальной премии «Украинская песня года 2020».

Гранд-шоу запланировали на 29 апреля в Национальном дворце «Украина». На сцене отметят топовых артистов, поэтов и композиторов украинских шлягеров.

«В Национальном дворце искусств «Украина » пройдет церемония награждения лучших исполнителей страны, которые представят украинские песни в номинациях «Будущее украинской песни », «Гордость украинской песни », «Легенда украинской песни » и других. И у меня, и у Олега творческие здоровые амбиции. Мы хотим чтобы «Украинская песня года» была, жила и процветала », - заявил на презентации проекта Михаил Поплавский.

Лауреатами премии станут исполнители разных жанров, стилей и поколений. Номинантов будут выбирать среди легенд украинской музыки. А также молодых звезд и тех, кто получил миллионы просмотров на YouTube. Единственное и неизменное условие участия в премии - песня должна звучать на украинском языке.

«Мы певучая нация в Европе! И что, мы не можем спеть так, чтобы нас услышали на весь мир? Можем! Просто нужно остановиться и не гнаться за какими-то заоблачными хитовыми идеями, а просто делать свое! У нас уже сколько идей написано, озвучено и спето. У нас фольклорного материала хватит на весь мир. Даже сказал бы - на все время существования земного шара ", - искренне заявил Олег Винник.

"Украинский язык, украинская песня - вечные как небо и солнце. Она должна доминировать в теле- и радиоэфире Украины ", - добавляет автор идеи и меценат проекта Михаил Поплавский.

Прошлогодняя церемония награждения поразила зрителей своей масштабностью и креативными постановками. Не меньше фишек и оригинальности организаторы обещают и в этом году. Акцент будет делаться на модерновости, технологичности и современной картинке гармонично сочетающейся с содержанием композиций.