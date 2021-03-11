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10:00 11.03.2021

Недопустимая нагрузка на легальных импортеров техники при критическом уровне нелегального импорта

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В четверг, 11 марта, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Недопустимая нагрузка на легальных импортеров техники при критическом уровне нелегального импорта" о том, как легальный бизнес проигрывает конкуренцию "теневому рынку" вследствие неравных условий ведения бизнеса и дополнительных сборов. Участники: менеджер Комитета бытовой электротехники Европейской Бизнес Ассоциации Виктория Куликова; генеральный директор Ассоциации "Украинский импортеры бытовой электроники" София Арасланова; председатель комитета интеллектуальной собственности Ассоциации предпринимателей информационных технологий Украины Геннадий Сморжевский; председатель аналитического центра Союза украинских предпринимателей (СУП) Андрей Ерашов (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (063) 432-58-67.

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