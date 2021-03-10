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10:18 10.03.2021

Филип Моррис гарантирует обеспечение запланированных бюджетных поступлений от акциза на ТВЕН только в случае постепенного роста уровня акциза

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В среду, 10 марта, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Филип Моррис гарантирует обеспечение запланированных бюджетных поступлений от акциза на ТВЕН только в случае постепенного роста уровня акциза". Участники: генеральный директор "Филип Моррис Украина" Костас Сальварас, финансовый директор "Филип Моррис Украина" Максим Барабаш, директор по внешним связям "Филип Моррис Украина" Наталья Бондаренко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (050) 395-64-30, Mariia.Popova@pmi.com

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