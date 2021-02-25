К 150-летнему юбилею Леси Украинки кинокомпания FILM.UA выпустила официальный тизер-трейлер к мультфильму "Мавка. Лісова пісня"

СМИ в оккупированном Крыму - террористы и экстремисты? Украина передала в Гаагу новые факты о массовых преследования украинских и иностранных журналистов на оккупированном полуострове
Международно-правовая защита религиозного объединения Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата
Пресс-конференция по результатам совместного общенационального исследования КМИС и СОЦИС на тему "Изменения в электоральных настроениях граждан и оценка ими общественно-политической ситуации"
Вход для клиентов:
СПЕЦТЕМЫ:
UKR.NET- новости со всей Украины