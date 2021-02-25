В четверг, 25 февраля, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Президентские рейтинги и рейтинги политических партий, готовность киевлян к вакцинации от Covid-19" с участием политтехнолога, директора компании ООО "Роботизированные телесистемы" Антона Соколова (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Дополнительная информация по тел. (095) 178-97-87.