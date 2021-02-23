Во вторник, 23 февраля, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Актуальные вопросы лечения орфанных заболеваний в Украине на примере спинальной мышечной атрофии". Организатор: Харьковский благотворительный фонд "Дети со спинальной мышечной атрофией". Участники: президент благотворительного фонда "Дети со спинальной мышечной атрофией" Виталий Матюшенко; мать ребенка с СМА Елена Цань; менеджер направления редких заболеваний компании Рош в Украине, Беларуси, Молдове, Казахстане и Средней Азии Светлана Соловьева (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.