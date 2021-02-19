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15:00 19.02.2021

Пресс-конференция по результатам совместного общенационального исследования КМИС и СОЦИС на тему "Изменения в электоральных настроениях граждан и оценка ими общественно-политической ситуации"

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В пятницу, 19 февраля, в 15.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Изменения в электоральных настроениях граждан и оценка ими общественно-политической ситуации" по результатам совместного общенационального исследования, проведенного КМИС и СОЦИС с 11 по 16 февраля 2021года. Участники: генеральный директор Киевского международного института социологии, профессор кафедры социологии Университета "Киево-Могилянская Академия" Владимир Паниотто; генеральный директор Центра "СОЦИС" Александр Чашковский (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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