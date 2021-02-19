В пятницу, 19 февраля, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" состоится пресс-конференция на тему "Штрафы граждан Украины, проживающих в ОРДЛО, при пересечении государственной границы Украины с РФ". Участники: адвокат, директор "Восточной правозащитной группы" Вера Ястребова; народный депутат Украины, внефракционный, член Комитета по вопросам экономического развития Муса Магомедов; правозащитник, основатель "Восточной правозащитной группы", лауреат Немецко-французской премии за права человека и верховенство права Павел Лисянский (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (066) 423-53-23, east.hr.group@gmail.com (Сергей Пащуков, ОО "Восточная правозащитная группа").