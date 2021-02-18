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10:00 18.02.2021

Социсследование Украинского института будущего при содействии "Нью Имидж маркетинг групп"

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В четверг, 18 февраля, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция о социально-политических настроениях населения по результатам социологического исследования Украинского института будущего (UIF) при содействии "Нью Имидж маркетинг групп", проведенного с 27 января по 5 февраля 2021 года. Участники: исполнительный директор UIF Вадим Денисенко, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" UIF Игорь Тышкевич, доктор социологических наук Александр Шульга (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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